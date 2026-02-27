Bimbo Napoli: sospesi due dirigenti medici

Redazione 27 febbraio 2026 a

L'Azienda Ospedaliera dei Colli, di cui fa parte l'ospedale Monaldi, "acquisiti gli atti dei procedimenti disciplinari, ha assunto i provvedimenti di sospensione dal servizio di due dirigenti medici coinvolti nella grave e dolorosa vicenda del piccolo Domenico". Lo si legge in una nota relativa al caso del bambino morto dopo un trapianto di un cuore danneggiato. "Prosegue per gli altri sanitari coinvolti l'iter disciplinare secondo la normativa vigente- recita ancora la nota - l'azienda intende precisare di essersi immediatamente attivata per fare chiarezza su quanto accaduto, in trasparenza e nel rigoroso rispetto della legge. Coglie l'occasione per ribadire vicinanza e sostegno ai familiari del piccolo Domenico e ringrazia tutto il personale che ancorche' profondamente ferito dalla vicenda ha continuato a lavorare con professionalita', dedizione e umanita'. Esprime riconoscenza a pazienti e cittadini che hanno manifestato solidarieta' e fiducia all'ospedale Monaldi".