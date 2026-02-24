Ultimo sondaggio SWG: il centro-destra cresce, Schlein e Conte in calo

24 febbraio 2026 a

L'ultimo sondaggio Swg per il Tg La7 di lunedì 23 febbraio, che segna le intenzioni di voto in caso di elezioni, mostra passi avanti del centro-destra e una stagnazione del centro-sinistra. Fratelli d'Italia resta stabile e ampiamente primo partito col 29,8% senza variazioni rispetto l'ultimo rilevamento. La distanza con gli avversari si allunga. Infatti, il Partito democratico della segretaria Elly Schlein perde lo 0,1% e scende a 21,9%, con il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che segue perdendo lo 0,3% e si piazza a quota 11,5%. Anche Forza Italia cala leggermente di 0,1% e si inquadra all'8,4%, mentre Lega aumenta di 0,2% e si attesta al 6,6%.

Verdi e Sinistra salgono di 0,1% fino allo 6,7% e dal centro Carlo Calenda di Azione guadagna 0,2% e arriva a 3,5% superando Futuro Nazionale di Vannacci. Seguono Italia viva (2,2%), + Europa (1,4%) e Noi Moderati (1,1%).