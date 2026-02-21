Napoli, il piccolo Domenico è morto: "Irreversibile peggioramento"

21 febbraio 2026 a

È morto il piccolo Domenico, il bambino di due anni di Napoli attaccato alle macchine da 60 giorni dopo il mancato trapianto di cuore per una sequenza di errori che la magistratura dovrà accertare. "Con profondo dolore l'Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche. La Direzione Strategica, insieme a tutti i professionisti sanitari e non, esprime il più sentito cordoglio e si stringe con rispetto e commossa partecipazione alla famiglia in questo momento di immenso dolore". Lo si legge nella nota dell'Ospedale dei Colli.

La tragica conclusione della vicenda del pbambino ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli e attaccato a una macchina salvavita dopo il trapianto di cuore fallito del 23 dicembre scorso, è stata accelerata da un "improvviso peggioramento" - come ha spiegato l'Asl - ma già da ieri era stato chiaro che la situazione era senza speranze. Infatti in una nota l'ospedale napoletano aveva spiegato che "in accordo con la famiglia e con il medico legale da essa nominato" al piccolo paziente sarebbero state "somministrate esclusivamente terapie strettamente salvavita, nell'ambito di un percorso orientato a una progressiva de-escalation degli altri interventi terapeutici".

Tutta l'Italia ha seguito le sorti del piccolo e della sua famiglia, con rispetto e vicinanza. Il vicepremier e ministro Matteo Salvini su X ha scritto: "Un abbraccio fortissimo da tutti i papà e da tutte le mamme d'Italia piccolo Domenico". Il vicepremier e ministro Antonio Tajani: "Una preghiera per il piccolo Domenico. Che Dio possa accoglierlo tra le sue braccia. Il coraggio della sua mamma, Patrizia, sia d'esempio a tutti noi. Oggi ci stringiamo al suo dolore. Un dolore che sento mio dal profondo del cuore. Riposa in pace, piccolo angelo". Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico: "L'intera comunità dei cittadini campani si stringe con affetto ai genitori. Vi siamo vicini con commozione in questo momento di immenso dolore".