Addio al piccolo Domenico. Meloni: "L'Italia si stringe nel dolore"

Oggi l'Italia ha detto addio al piccolo Domenico. Il bambino si è spento all'ospedale Monaldi di Napoli dopo l'acuirsi del quadro clinico per via del trapianto di un cuore rivelatosi danneggiato. L'intero paese si era stretto nei giorni addietro attorno alla sua famiglia, che oggi ha dato la notizia.

La solidarietà è arrivata trasversalmente anche dalla politica. In un post pubblicato sui social, la premier Giorgia Meloni ha scritto: "L’Italia intera si stringe nel dolore per la scomparsa del piccolo Domenico, un guerriero che non sarà dimenticato. Alla mamma Patrizia, al papà Antonio e a tutti i suoi cari rivolgo, a nome mio e del Governo, il più sincero abbraccio e il più profondo cordoglio. Sono certa che le autorità competenti faranno piena luce su questa terribile vicenda".

La madre di Domenico, Patrizia, ha reso noto di voler aprire una Fondazione a nome di suo figlio per sostenere chi si trova ad affrontare le difficoltà legate a malattie gravi dei bambini. “Voglio che il suo nome resti vivo, che la sua breve vita possa servire agli altri. La fondazione diventerà il modo per dare un senso a un dolore immenso, per trasformare la sofferenza in azione concreta", ha detto stamattina.