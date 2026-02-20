Concorso notarile, è bufera sui commenti accanto ai nomi dei candidati

20 febbraio 2026 a

Polverone sul bando di ammissione alla professione notarile. Il sito del Consiglio nazionale del notariato ha pubblicato ieri 19 febbraio un file inerente al concorso in cui, accanto ai nomi dei candidati e ai relativi risultati, appaiono "commenti" fuoriluogo scritti come commenti sessisti, giudizi e valutazioni personali, frasi sarcastiche, e un misterioso sistema di classificazione dei candidati basato sui nomi dei santi. Fra le espressioni riportate ci sarebbero frasi come "secondo Carmelo uomo, per me donna" e anche "Fenomeno???", "Genio?" e "Carina". Il file è rimasto online per pochissimo, circa un quarto d'ora: abbastanza per essere scaricato e iniziare a girare nelle chat. Questi elementi farebbero presumere una violazione dell'obbligo di anonimato che deve caratterizzare le prove scritte, fa sapere il Codacons, che sta valutando le opportune azioni legali da intraprendere per ottenere l'annullamento del concorso, le cui prove scritte sono state sostenute nel 2024. Lo afferma l'associazione, dopo il sorgere della polemica.