Napoli, speranza per il piccolo Domenico: "C'è un cuore compatibile". La notizia in diretta da Berlinguer

"C'è un cuore compatibile" ma se verrà assegnato al picolo Domenico si saprà non prima delle 22.30. Lo ha detto l'avvocato di Patrizia Mercolino, la mamma del bambino ricoverato al Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore non riuscito, che questa sera è stata convocata d'urgenza in ospedale. A dare la notizia è stata Bianca Berlinguer, la conduttrice del programma 'E' sempre Cartabianca', dove la donna era stata invitata come ospite. A confermare l'arrivo della donna in ospedale è stato Francesco Petruzzi, il legale della famiglia. Prima ha parlato di "notizie positive", poi ha ricevuto la comunicazione che "c'è un cuore compatibile". Ma Il bambino non l'unico che potrebbe ricevere l'organo. "Ci sono altrei centri, alle 22.30 sapremo se il cuore verrà dato al piccolo Domenico". In quel caso l'intervento verrebbe eseguito nella notte.