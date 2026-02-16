Lega, minacce di morte alla Matone: "Ecco chi ti aspetta dietro l'angolo"

Foto: Ansa

16 febbraio 2026

La deputata leghista ed ex magistrato Simonetta Matone ha ricevuto minacce di morte via posta elettronica. ''Pensi di essere intoccabile quando invece dovresti preoccuparti ad ogni tuo passo e chiederti sempre cosa o chi ti aspetta dietro l'angolo mentre cammini; perché una cosa è sicura: prima o poi ci sarà una bella sorpresa'', si legge nella mail inviata all'ex magistrato, che ha già informato la polizia postale.

Risalire all'identità di una persona da un'email è possibile analizzando l'header (intestazione) per l'IP, usando la ricerca inversa sui social (Facebook/LinkedIn) e tramite tool specializzati come Spokeo e Pipl. I metodi variano da ricerche gratuite su motori di ricerca a strumenti a pagamento per report più approfonditi, prestando attenzione a casi di "spoofing", il mittente falsificato. Per la polizia postale non è certo un ostacolo.