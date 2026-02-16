Leggi il settimanale
Lega, minacce di morte alla Matone: "Ecco chi ti aspetta dietro l'angolo"

Foto: Ansa 

La deputata leghista ed ex magistrato Simonetta Matone ha ricevuto minacce di morte via posta elettronica. ''Pensi di essere intoccabile quando invece dovresti preoccuparti ad ogni tuo passo e chiederti sempre cosa o chi ti aspetta dietro l'angolo mentre cammini; perché una cosa è sicura: prima o poi ci sarà una bella sorpresa'', si legge nella mail inviata all'ex magistrato, che ha già informato la polizia postale.

Risalire all'identità di una persona da un'email è possibile analizzando l'header (intestazione) per l'IP, usando la ricerca inversa sui social (Facebook/LinkedIn) e tramite tool specializzati come Spokeo e Pipl. I metodi variano da ricerche gratuite su motori di ricerca a strumenti a pagamento per report più approfonditi, prestando attenzione a casi di "spoofing", il mittente falsificato. Per la polizia postale non è  certo un ostacolo.

