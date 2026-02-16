Leggi il settimanale
Donnarumma (Fs): "Esperti dietro ai sabotaggi".

"Gli accadimenti di questi giorni sono particolarmente impattanti, perché vengono scelti dei punti della rete e degli orari che evidentemente denotano un expertise e una conoscenza del sistema per creare e arrecare il maggior disagio possibile. Questo è avvenuto in determinati casi in maniera eclatante". A dichiararlo è stato l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, che è intervenuto in merito ai sabotaggi condotti nei giorni scorsi sulle reti ferroviarie e in occasione dell'inaugurazione di Milano-Cortina. "Spiace, perché queste Olimpiadi sono molto importanti per tutti" continua l'ad, che parla di "vanificazione" dei grandi sforzi fatti finora e poi aggiunge: "Il nostro sistema è fatto da 17mila Km di rete, è un sistema aperto e non può essere chiuso in una bolla di vetro ed è sottoposto tanto agli agenti atmosferici tanto ad azioni che vanno dagli indebiti attraversamenti ad atti di sabotaggio. Non è la prima volta nella storia delle ferrovie, e non è la prima volta sotto questa gestione. Abbiamo fatto le prime denunce già dall'autunno 2024".

Le manomissioni dolose avevano interessato lo scorso sabato 14 febbraio le tratte dell'alta velocità di Roma-Napoli e Roma-Firenze, con conseguenti rallentamenti e cancellazioni. In merito era intervenuto sia il ministro dei trasporti Matteo Salvini, che aveva parlato di "atti criminali", sia il Codacons che aveva promesso "azioni legali in caso di individuazione dei responsabili"

