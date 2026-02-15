Meteo, Italia nella morsa del ciclone Oriana: instabilità diffusa, venti forti e mari agitati

Foto: Ansa

Pina Sereni 15 febbraio 2026 a

a

a

Il ciclone denominato "Oriana" nel suo spostamento verso est apporta ancora instabilità sulla Sardegna, sulle regioni meridionali e su quelle del versante adriatico. Per la giornata odierna, secondo l'Aeronautica, sull'Italia si prevede: al nord molte nubi in mattinata con residue piogge e locali rovesci sul Triveneto ed Emilia-Romagna seguiti poi durante il giorno da ampie schiarite; in tarda serata un nuovo impulso porterà nuove nubi con precipitazioni a carattere di rovescio su Valle d'Aosta e rilievi alpini e isolate piogge sul Triveneto; le precipitazioni assumeranno carattere nevoso sui rilievi alpini al di sopra degli 800-1000 metri. Centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso o coperto con nubi più compatte sulla Sardegna, basso Lazio e sul versante adriatico con piogge e rovesci anche temporaleschi; migliora dal pomeriggio lasciando spazio alle schiarite o al più al cielo velato tranne in Sardegna dove ci sarà un nuovo peggioramento in tarda serata con piogge e rovesci sul versante occidentale; deboli nevicate previste fino a tarda mattinata con quota neve intorno ai 1000-1200 metri sui rilievi appenninici centrali.

Il Cielo di Jupiter, l'oroscopo per tutti i segni zodiacali

Sud e Sicilia: nuvolosità diffusa su tutte le regioni con piogge e rovesci anche temporaleschi, specie in maniera più frequente sulle regioni del versante tirrenico; graduale miglioramento dal tardo pomeriggio-sera tranne che sulle coste tirreniche della Sicilia e della Calabria meridionale dove insisteranno le precipitazioni anche con isolati temporali.

Maltempo, nuova tempesta in arrivo. Domenica allerta in undici regioni

Temperature: massime in rialzo su aree pianeggianti e prealpine del nord; in deciso calo sulle regioni del medio versante adriatico; praticamente stazionarie sul resto del Paese. Venti: deboli variabili al nord con rinforzi fino a moderati da nord sulla Liguria e aree costiere dell'alto Adriatico; da moderati a forti sulla Sardegna specie sul versante occidentale; da deboli a localmente moderati settentrionali sulle regioni peninsulari centrali con rinforzi su quelle del versante adriatico; da deboli a moderati occidentali sulle regioni meridionali in rotazione da nord dal primo pomeriggio e con rinforzi fino a forte sulla Sicilia meridionale e sulle coste pugliesi adriatiche. Mari: da molto agitati a grossi Mare e Canale di Sardegna con moto ondoso in attenuazione dalla sera; da agitati a molto agitati Mar di Corsica e Stretto di Sicilia; da molto mossi ad agitati lo Ionio, il Tirreno meridionale e il basso Adriatico con moto ondoso in attenuazione su Ionio settentrionale e basso Adriatico dalla tarda mattinata; da mossi a molto mossi i restanti mari.