Maltempo, nuova tempesta in arrivo. Domenica allerta in undici regioni

Allagamenti, evacuazioni e danni. L'Italia è ancora stretta nella morsa del maltempo. Piogge e venti hanno colpito in modo particolare il Centro e il Sud del Paese e per la giornata di domenica la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per 11 regioni. In provincia di Roma sono stati 100 gli interventi dei vigili del fuoco nelle ultime ore. Le richieste gestite dalla Sala Operativa hanno riguardato principalmente allagamenti in abitazioni, negozi e cantine, oltre a segnalazioni di alberi e rami pericolanti. Inoltre, alcuni fulmini hanno colpito alberi, lampioni e cabine per elettricità. Danni si sono registrati anche alla centrale termica di via di Grottarossa 214, a Roma, dove i pompieri e i tecnici Enel sono intervenuti per metterla in sicurezza. A Fiumicino, in particolare, i vigili del fuoco sono intervenuti per evacuare 50 famiglie a seguito dell'esondazione del mare che ha allagato le case ubicate a ridosso degli scogli.

Sempre nel Centro Italia, nel Ternano, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per salvare 20 persone che erano state sorpresa da una piena. Complicatissima la situazione in Calabria. Qui il presidente della Regione Roberto Occhiuto ha fatto sapere di aver "convocato d'urgenza una Giunta straordinaria nel corso della quale" è stata delberata "la richiesta formale al governo del riconoscimento dello stato di emergenza nazionale per il maltempo" degli ultimi giorni. Sono tanti i danni nel Cosentino in particolare a Cassano allo Ionio dove è stata disposta l'evacuazione di tutte le case nel centro nautico. Il vescovo della diocesi di Cassano monsignor Francesco Savino ha affermato: "Le immagini che ci giungono parlano da sole: case invase dall'acqua, strade impraticabili, famiglie che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni, attività sospese, terreni e raccolti compromessi. È un dolore che ferisce l'anima di una terra laboriosa e generosa come la nostra".

Danni anche in Sardegna dove, dall'11 febbraio, i vigili del fuoco hanno effettuato più di mille interventi. Non c'è tregua. Domenica sarà allerta gialla in 11 regioni: Emilia-Romagna, Abruzzo, Campania, Basilicata, Puglia, Sardegna e sull'intero territorio di Lazio, Umbria, Molise, Calabria e Sicilia. L'attenzione massima sarà per Puglia e Sicilia dove sono attesi piogge e temporali.