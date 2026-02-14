Arezzo, banda tenta un furto in una villa. Durante la fuga ladro si ferisce e muore dissanguato

Foto: Ansa

Angela Bruni 14 febbraio 2026 a

È morto dissanguato dopo essere rimasto infilzato su una barriera metallica anti cinghiali mentre tentava di fuggire al buio, nelle campagne di Arezzo. La vittima è un uomo non ancora identificato, sorpreso - secondo le prime ricostruzioni - insieme ad almeno due complici durante un furto in una villa nella zona di Gorello. L'allarme per il furto dell'abitazione è scattato alle ore 20.39 di venerdì 13 febbraio. In casa non c'era nessuno, ma alcuni parenti che vivono nelle vicinanze, allertati dal sistema di sicurezza, sono intervenuti immediatamente. I malviventi, vistisi scoperti, hanno abbandonato parte della refurtiva - argenteria e gioielli - e si sono dati alla fuga attraverso i campi. Durante quei concitati momenti, un residente avrebbe esploso due colpi di pistola in aria a scopo intimidatorio, mentre il terzetto di ladri stava già allontanandosi dall'abitazione.

Poco dopo, dalla campagna sono stati uditi dei lamenti. A diverse decine di metri dalle case, lungo un piccolo torrente, è stato rinvenuto il corpo dell'uomo. Secondo le prime ipotesi investigative, il presunto ladro sarebbe caduto nel tentativo di scavalcare il corso d'acqua, finendo sopra il ferro di una recinzione installata per impedire ai cinghiali di avvicinarsi alle abitazioni. L'impatto avrebbe provocato la recisione della vena femorale e una copiosa perdita di sangue, risultata fatale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Arezzo per i rilievi e per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Presente anche la procuratrice della Repubblica di Arezzo, Gianfederica Dito, che coordina le indagini. I due complici sono riusciti a far perdere le proprie tracce e sono attivamente ricercati. Gli investigatori stanno verificando eventuali collegamenti con altri furti avvenuti nella stessa zona nelle ore precedenti: già intorno alle ore 20 un'altra abitazione sarebbe stata presa di mira e nei giorni scorsi si sarebbero registrate ulteriori incursioni con finestre e porte forzate. La vicenda riaccende l'allarme sicurezza tra i residenti delle frazioni alle porte di Arezzo, da tempo alle prese con un'escalation di furti in abitazione.