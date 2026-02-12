Meteo Giuliacci, blitz di freddo e neve: "Perturbazioni in serie". I giorni gelidi

Foto: Unsplash

Pina Sereni 12 febbraio 2026

Un’intensa ondata di freddo è pronta a investire l’Italia tra il 14 e il 17 febbraio, portando un vero e proprio blitz di gelo e neve. Lo riportano le previsioni meteo del canale YouTube MeteoGiuliacci . In questi giorni le temperature subiranno un deciso calo e il maltempo si farà sentire con forza in molte regioni. La giornata più rilevante sembra essere quella del 16 febbraio, quando la neve potrebbe spingersi fino alle città di pianura del Nord, interessando Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Triveneto. Un ritorno dell’inverno più severo, con fiocchi che potrebbero imbiancare anche i centri urbani.

Questo peggioramento sarà soltanto l’inizio di una fase perturbata molto dinamica, spiega il video del canale che ospita le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci. Entro il 19 febbraio, infatti, sono attese ben sei perturbazioni in transito sulla penisola. La loro azione porterà nuove piogge, soprattutto sulle regioni tirreniche, sul Levante ligure, sul Triveneto e sulle aree meridionali. Si tratta purtroppo di precipitazioni in alcuni casi inopportune, che potrebbero aumentare il rischio di inondazioni e frane in territori già messi alla prova nelle ultime settimane.

Nuova perturbazione e aria più fredda: dove piove e dove nevica a San Valentino

La neve sarà protagonista anche nelle zone montane. Le regioni alpine, in particolare il settore piemontese occidentale, potrebbero vedere accumuli molto consistenti, fino a 90 centimetri. Nevicate diffuse interesseranno anche l’Appennino, soprattutto lungo il versante tirrenico centro-settentrionale, dove sono attesi nuovi apporti importanti. Tra il giorno di San Valentino e il 16 febbraio la neve raggiungerà anche il versante adriatico dell’Appennino, dall’Emilia alla Calabria, mentre un ulteriore coinvolgimento è previsto per il lato tirrenico.

Si prospettano dunque giorni intensi e meteorologicamente vivaci, con l’Italia nuovamente divisa tra gelo, neve e piogge insistenti. Un quadro pienamente invernale, che si farà sentire in molte regioni del Paese.