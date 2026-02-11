Meteo, profondo vortice ciclonico a San Valentino: altre piogge intense e neve

Foto: Lapresse

Diverse perturbazioni transitano sul Mediterraneo centrale portando maltempo fino al weekend. Una saccatura depressionaria transita in queste ore sulla Penisola portando condizioni di tempo instabile con nuvole e piogge soprattutto sulle regioni del Centro-Sud. Per domani è atteso un altro peggioramento e non andrà meglio nel weekend. Stando agli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, venerdì è attesa una temporanea tregua: l’ennesima perturbazione atlantica si muoverà verso il Mediterraneo occidentale. Il giorno di San Valentino vedrà un profondo vortice ciclonico spostarsi verso l’Italia disponendo maltempo da Nord a Sud, con neve a quote montane e aria relativamente mite. Domenica potrebbe arrivare aria più fredda dai quadranti settentrionali con temperature in calo di qualche grado, comunque in media o di poco al di sotto. Per la prossima settimana l’evoluzione si fa più confusa, ma alcuni modelli confermano un’espansione dell’alta pressione verso il Mediterraneo con qualche giorno di tempo più asciutto.

METEO ALPI Perturbazione che sfila verso sud-est nel corso delle prossime ore con nuvolosità in transito sui settori alpini centro-orientali ma senza fenomeni di rilievo associati. Per la mattinata di domani previsti ancora cieli nuvolosi e qualche debole nevicata sparsa, generalmente oltre i 1000 metri di quota. Migliora dal pomeriggio con nuvolosità alternata a schiarite.

Previsioni meteo per oggi:

AL NORD Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con locali piogge, neve sulle Alpi oltre gli 800-1000 metri e in Appennino oltre i 1300-1700 metri. Al pomeriggio tempo più asciutto con schiarite al Nord-Ovest. In serata nuvolosità in aumento ma tempo ancora asciutto. Piogge in arrivo nella notte al Nord-Ovest con neve sulle Alpi oltre i 1200-1600 metri.

AL CENTRO Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse, anche intense sul versante tirrenico. Neve in Appennino oltre i 1600-1700 metri. Al pomeriggio ancora fenomeni residui. In serata tempo più asciutto con nuvolosità e schiarite. Nella notte nuvolosità in graduale aumento con locali piogge sulla Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino tempo instabile su tutte le regioni con piogge e temporali sparsi. Al pomeriggio ancora maltempo sulle regioni peninsulari, in miglioramento sulle Isole. In serata tempo più asciutto con nuvolosità e schiarite. Peggiora nella notte sulla Sardegna con piogge e temporali. Temperature minime in generale rialzo salvo una lieve flessione al Nord, massime in aumento al Nord e sulle Isole Maggiori e stabili o in calo al Centro-Sud.

Previsioni meteo per domani:

AL NORD Al mattino nevicate sparse sui rilievi alpini dai 1100 metri, qualche piovasco sulle regioni di Nord-Est. Al pomeriggio isolate nevicate sulle Alpi nord-occidentali dai 1300-1400 metri, nuvolosità in progressiva diminuzione altrove. In serata e nella notte tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO Al mattino forte maltempo tra Lazio e Abruzzo con acquazzoni, temporali e neve in Appennino dai 1800 metri, coperto altrove. Al pomeriggio quota neve in calo con precipitazioni via via più deboli sui medesimi settori. In serata atteso un graduale miglioramento del tempo con nuvolosità alta e schiarite.