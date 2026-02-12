Migranti, il blocco navale fa impazzire le Ong: "Siamo sotto attacco"

Foto: Ansa

"Blocco navale", stretta sull'uso dei cellulari nei Cpr, giro di vite sulle espulsioni e sui rimpatri. Il Consiglio dei ministri ieri ha approvato il ddl Migranti: "Con il disegno di Legge proposto oggi dal Governo stiamo dando attuazione al nuovo Patto Migrazione e Asilo, adottato dall'Ue grazie al fondamentale contributo dell'Italia. Nel provvedimento abbiamo previsto inoltre una serie di misure per rafforzare le espulsioni e garantire maggiore incisività nella gestione dei flussi migratori. È prevista anche la possibilità di vietare l'ingresso nelle nostre acque territoriali per motivi di sicurezza nazionale. I confini dell'Italia sono i confini dell'Europa. Difenderli è un dovere", è stato il commento del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Una serie di norme che dopo l'approvazione dei Paesi sicuri fa impazzire le Ong.

"Dopo la Legge Piantedosi e il Decreto Flussi arriva un'altra stretta al soccorso civile nel Mediterraneo da parte del Governo Meloni. Un insieme di misure che non mirano a governare i flussi di persone in movimento, ma a colpire e bloccare le navi umanitarie con il risultato di aumentare il numero di chi perde la vita in mare". Lo si legge in una nota congiunta delle ong Alarm Phone - EMERGENCY - Medici Senza Frontiere - Mediterranea Saving Humans - Open Arms - ResQ People Saving People - Sea-Watch - SOS Humanity - SOS Mediterranee. "Il disegno di legge che approderà in Parlamento rischia di fare dell'Italia la prima nel recepire il nuovo Patto europeo su migrazione e asilo, segnando un grave arretramento nelle tutele dei diritti fondamentali. Le nuove norme accelerano procedure di frontiera e rimpatri, ampliano la lista dei cosiddetti "Paesi di origine sicuri" — in cui vengono ricompresi pure Egitto e Tunisia — e facilitano il trasferimento dei richiedenti asilo verso Stati terzi anche senza legami reali. Il risultato è una compressione del diritto d'asilo e il rischio di esporre molte persone a persecuzioni e trattamenti inumani. La strategia del Governo per estromettere le Ong del soccorso in mare dal Mediterraneo si arricchisce di un nuovo capitolo".

E ancora: "Dopo le limitazioni operative, i rientri obbligatori dopo un solo salvataggio, l'assegnazione sistematica di porti lontani e le sanzioni contro chi presta assistenza, arriva l'interdizione fino a sei mesi dall'ingresso nelle acque territoriali. Una misura che viola il diritto internazionale e le convenzioni sul soccorso, mettendo in discussione l'obbligo inderogabile di salvare vite umane. Il blocco navale è previsto per casi definiti in modo vago e quindi soggetti ad ampia discrezionalità: se applicato, produrrà meno tutele, più sofferenze per i naufraghi e meno navi pronte a intervenire in mare. Troviamo inaccettabile che il Governo consideri una minaccia alla sicurezza nazionale le persone che rischiano di annegare nel Mediterraneo e le persone che tentano di salvarle. Queste norme non rendono lo Stato più sicuro. A mettere in pericolo lo Stato di diritto è invece il Governo che sceglie di sospendere la legalità nelle città e in mare, di limitare il diritto d'asilo, di criminalizzare chi manifesta o chi salva vite. La stessa Europa, con la lista dei Paesi cosiddetti sicuri e con le novità introdotte dal Patto migrazione e asilo che entrerà in vigore a giugno, cambia natura: non più luogo di pace e di diritti, ma "continente fortezza", che punta su esternalizzazione delle frontiere e forti restrizioni a tutele e diritti dei migranti, compreso quello all'asilo per le persone in movimento. Le ONG continueranno a operare nel rispetto del diritto internazionale per prestare soccorso e salvare vite umane, senza girarsi dall'altra parte. La stessa ambizione che dovrebbero avere anche l'Europa e gli Stati membri, senza eccezioni".

Una delle principali novità è connessa al 'blocco navale'. In quest'ottica il ddl Migranti introduce la possibilità di interdizione di durata non superiore a trenta giorni, prorogabile di un altro mese, fino a un massimo di sei mesi, dell'attraversamento del limite delle acque territoriali, nei casi di "minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, intesa come rischio concreto di atti di terrorismo o di infiltrazione di terroristi sul territorio nazionale, pressione migratoria eccezionale tale da compromettere la gestione sicura dei confini, emergenze sanitarie di rilevanza internazionale ed eventi internazionali di alto livello che richiedano l'adozione di misure straordinarie di sicurezza". L'interdizione, in particolare, è disposta con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Interno. I migranti eventualmente a bordo di imbarcazioni sottoposte all'interdizione possono essere condotti anche in Paesi terzi diversi da quello di appartenenza o provenienza con i quali l'Italia ha stipulato appositi accordi o intese che ne prevedono l'assistenza, l'accoglienza o il trattenimento in strutture dedicate, dove operano organizzazioni internazionali specializzate nei settori della migrazione e dell'asilo, anche ai fini del rimpatrio nel Paese di appartenenza. Sono previste sanzioni in caso di violazione.