Strage di Crans Montana, il dossier fotografico mostra le immagini del rogo

Ci sono immagini che parlano molto più delle parole. Dopo più di un mese dalla strage di capodanno avvenuta a Crans-Montana, in Svizzera, la polizia cantonale vallese ha reso pubblico il primo dossier fotografico del locale 'Le Constellation' distrutto dall'incendio che ha strappato alla vita 41 persone. Fra queste, sei giovani italiani. Le immagini, riportate negli ultimi atti dell'inchiesta depositati alle parti, evocano il dolore e la drammaticità di quel momento che ha indignato e addolorato il mondo. Tavoli, divani, sedie e lampadari totalmente distrutti e carbonizzati.