Rapina ai portavalori sulla Lecce-Brindisi. Fermati due uomini

I carabinieri del comando provinciale di Lecce, coordinati dal colonnello Andrea Siazzu, hanno fermato i due presunti componenti della banda che oggi 9 febbraio ha assaltato i furgoni portavalori della ditta Btv-Battistolli sull’autostrada Lecce-Brindisi. L'arresto sarebbe avvenuto nel nord Salento, in provincia leccese, mentre il gruppo era a bordo di un'auto.

Tute bianche, armi in mano e il volto coperto dal passamontagna. Così si erano presentati stamane gli autori del colpo, che viaggiavano a bordo di un auto con sopra un lampeggiante simile a quello usato dalle forze di Polizia.

Al momento, mancano tuttavia all'appello gli altri componenti del commando.