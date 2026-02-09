Farnesina, inaugurata sala operativa per contrastare le minacce cyber

09 febbraio 2026 a

a

a

Si chiama 'Computer Security Incident Response Team' ed è la nuova sala operativa della Farnesina per rafforzare il contrasto alle minacce cyber. Inaugurata al ministero degli Esteri, la struttura si avvale di tecnologie specialistiche per il monitoraggio e l'analisi degli eventi di sicurezza informatica, operando in modalità reattiva (gestione attacchi) e proattiva (prevenzione). A queste funzioni si aggiunge la gestione organica e strutturata di eventuali incidenti che possano compromettere la sicurezza dei sistemi, nonché l'individuazione, l'analisi e la segnalazione interna di vulnerabilità proprie.

"Viviamo in tempi di guerra ibrida. Grazie al lavoro dei funzionari della Sala Cyber, l'attacco della scorsa settimana che ha interessato i siti di circa 120 sedi, tra cui l'ambasciata a Washington, è stato neutralizzato senza disservizi - ha commentato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, presente al lancio del progetto - Continueremo ad affrontare le sfide cyber sia sul piano della tutela dell'interesse nazionale, sia nel contesto della cooperazione internazionale e della promozione delle imprese italiane del settore, sempre coinvolte nei Forum imprenditoriali che organizziamo".

Nel periodo dal 1° gennaio 2026 a oggi, la Sala ha gestito oltre 150mila attacchi, tra cui molti di tipo 'Distributed Denial of Service' contro siti e servizi web ministeriali. Tra le principali tipologie di minacce rilevate dall'esterno figurano campagne di phishing, spear phishing e spam. L'installazione dell'ufficio fa seguito alla proposta presentata all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e il progetto è stato interamente finanziato dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale con fondi del Pnrr.