Torino, ecco i soliti magistrati buttafuori. Due arrestati sono già a spasso dopo le violenze

Sono stati scarcerati con obbligo di firma due dei tre arrestati per gli incidenti avvenuti a Torino il 31 gennaio durante la manifestazione pro Askatasuna. Si tratta di due torinesi, Matteo Campaner e Pietro Desideri, che erano stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale a seguito dei disordini scoppiati nel della manifestazione nazionale contro lo sgombero del centro sociale. La decisione è stata presa da un gip del tribunale di Torino all'esito dell'udienza di convalida. Per entrambi la procura aveva chiesto la convalida dell'arresto e la misura in carcere per il lanco di pietre e bottiglie verso le forze dell'ordine.