MeteoGiuliacci: "Italia colpita su più fronti". Quanto dura il maltempo

Nei prossimi giorni l’Italia sarà interessata da una serie di perturbazioni atlantiche con piogge, vento e neve, favorite dall’assenza dell’alta pressione. Secondo meteogiuliacci.it giovedì 5 febbraio è previsto un breve miglioramento, con schiarite su molte regioni, ma precipitazioni ancora presenti sul versante tirrenico del Centro-Sud e sul Triveneto; dalla sera arriverà una nuova perturbazione.

Venerdì 6 febbraio sono attesi venti forti e marcata instabilità, con nevicate sugli Appennini oltre i 1000 metri al Nord e i 1700 m al Centro-Sud, e un lieve aumento delle temperature al Sud per i venti di Scirocco. Nel weekend e all’inizio della prossima settimana continuerà la fase di forte variabilità.