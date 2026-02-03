MeteoGiuliacci: "Weekend con pioggia e nuvole". Dove apriamo l'ombrello

Foto: LaPresse

Nel weekend l’Italia resterà esposta al maltempo per l’assenza di alta pressione sul Mediterraneo. Come descritto sul sito meteogiuliacci.it sabato 7 febbraio è prevista forte instabilità sulle Isole Maggiori, con piogge e temporali che poi interesseranno anche il versante tirrenico centro-meridionale, soprattutto Campania e Calabria; altrove cieli prevalentemente nuvolosi con qualche schiarita.

Meteo senza pietà, Giuliacci: "Quattro perturbazioni in serie". Dove e quando

Domenica 8 il Paese sarà diviso: condizioni più stabili ma nuvolose al Nord, nuovo peggioramento al Centro-Sud a partire dalla Sardegna e in estensione verso il Tirreno. Anche la prossima settimana si preannuncia instabile, con possibile arrivo di un nuovo fronte perturbato atlantico da lunedì 9 febbraio.