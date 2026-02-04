Magistrati teneri con spaccavetrine e martellatori, duri con i poliziotti che si difendono

Valerio Castro 04 febbraio 2026 a

Solo arresti domiciliari per uno dei fermati, quello che avrebbe partecipato al tentato linciaggio del poliziotto, e semplice obbligo di firma per gli altri due. È questa la decisione del Gip del tribunale di Torino, Irene Giani, che ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei tre fermati dopo gli scontri a Torino di sabato scorso durante la manifestazione pro Askatasuna. Gli spaccavetrine antagonisti hanno messo a ferro e fuoco la città scatenandosi con armi impropri ed esplosivi. L'immagine simbolo della giornata è stata quella delle martellate all'agente Alessandro Calista. Solo per prontezza, per l'aiuto del collega e tanta fortuna ne è uscito vivo.

Torino, l'ora della verità per le toghe. Il gip decide sul carcere: cosa trapela

Per quell'assalto sono stati decisi li arresti domiciliari per Angelo Simionato, il 22 enne originario della provincia di Grosseto arrestato in differita, sospettato di aver preso parte all'aggressione. Il toscano risponde di lesioni a pubblico ufficiale e rapina in concorso. Reato, quest'ultimo, dovuto al fatto che i violenti hanno tolto il casco dell'agente. Ma per i colpi di martello, i calci e le botte anche alla testa che si vedono nel video, i magistrati non hanno al momento ipotizzato il reato di tentato omicidio. Una decisione che ha indignato molti, ma non certo quelli che plaudono all'iscrizione nel registro degli indagati per omicidio volontario del poliziotto che durante un controllo antidroga a Rogoredo ha sparato a un uomo armato di pistola - solo in seguito si è potuto verificare che era a salve - uccidendolo. Nella stessa zona, quella del tristemente noto boschetto della droga, il giorno dopo quatto agenti di polizia hanno risposto al fuoco di un cinese che ha sottratto l'arma a una guardia giurata. Sono stati immediatamente indagati per lesioni colpose. Ora dovranno convincere i magistrati che si è trattato di uso legittimo di armi.