Torino, l'aggressore del poliziotto ai domiciliari. Altra ingiustizia dopo il mancato tentato omicidio

04 febbraio 2026

È stato messo ai domiciliari Angelo Simionato, il 22enne originario della provincia di Grosseto arrestato dalla Digos perché sospettato di avere preso parte all'aggressione al poliziotto Alessandro Calista lo scorso 31 gennaio a Torino dopo il corteo a favore del centro sociale Askatasuna, sgomberato negli scorsi mesi. La decisione è stata presa da un gip del tribunale all'esito dell'udienza di convalida, dove il giovane ha rilasciato dichiarazioni. In base a quel che si ricava dal dispositivo, ci sono comunque indizi a carico del 22enne rispetto al suo coinvolgimento nella giornata del 31 gennaio.