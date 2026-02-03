L'aria che tira, a sinistra volano stracci: "Da consigliere votavi contro Askatasuna"

03 febbraio 2026 a

a

a

La guerriglia urbana provocata da Askatasuna lo scorso sabato 31 gennaio a Torino ha sollevato polemiche e frizioni anche all'interno della sinistra. Stavolta la discussione è avvenuta a L'aria che tira, trasmissione in onda su La7 e condotta dal giornalista David Parenzo, dove l'ex senatore del Partito Democratico Stefano Esposito si è scontrato con il deputato AVS Marco Grimaldi che era presente alla manifestazione di Torino. "Se vuoi fare una manifestazione a sostegno di Askatasuna te la organizzi come AVS e non aderisci a un corteo che utilizza migliaia di persone come strumento a sostegno" lo ha incalzato l'ex dem, ricordandogli poi che la narrazione della militarizzazione non è compatibile con la realtà di uno stabile pubblico occupato abusivamente per 30 anni che ha creato scontro costante in città e in Val di Susa

Stoccata nel finale, quando Esposito ha rinfrescato la memoria del deputato AVS: "Tu hai sostenuto Askatasuna in Val di Susa, ma da consigliere comunale regionale votavi i provvedimenti a sostegno della TAV. Ci vuole un po' di coerenza, perché la propaganda non fa bene alla democrazia esattamente come non fa bene alla democrazia forzare su altri reati". È ancora sinistra contro sinistra.