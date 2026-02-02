Rogoredo, spari contro la volante e lui risponde al fuoco: altro poliziotto indagato

Foto: Ansa

Risponde al fuoco contro unna volante, l'agente finisce indagato. Un altro caso, sempre nella zona del "bosco della droga". La Procura di Milano aprirà nelle prossime ore, "come atto dovuto" è l'espressione che trapela, un fascicolo d'indagine sul poliziotto che domenica ha avuto un conflitto a fuoco con Liu Wenham. Si tratta del 30enne cinese che, dopo aver rubato una pistola a una guardia giurata in zona Rogoredo, ha aperto il fuoco contro l'auto della polizia che lo aveva intercettato e che si trova ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda di Milano.

La pm Simona Ferraiuolo ha già iscritto il fascicolo sul cittadino straniero per rapina aggravata e tentato omicidio. Da alcune prime informazioni raccolte, ancora al vaglio degli inquirenti, l'uomo soffrirebbe di disturbi psichiatrici e si sta provando a ricostruire una sua eventuale storia clinica. Nelle prossime ore dovrebbe essere iscritto sul registro degli indagati anche l'agente delle forze dell'ordine. Fonti della Procura precisano che si tratta di un "atto dovuto" per svolgere tutti gli accertamenti con le garanzie previste dalla legge.