Prezzi benzina, salgono le quotazioni internazionali e non si arresta la risalita dei costi alla pompa

Foto: Lapresse
Gianni Di Capua
Non si ferma la risalita dei prezzi dei carburanti alla pompa, sulla scia del rialzo delle quotazioni petrolifere internazionali. Lo segnala la Staffetta Quotidiana, riportando che Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio. Stessa mossa per Tamoil. Per IP si registra un rialzo di due centesimi su benzina e diesel. 

 

 

Le medie dell'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy, elaborate dalla Staffetta, vedono la benzina self service a 1,648 euro/litro (+3 millesimi, compagnie 1,653, pompe bianche 1,636), diesel self service a 1,690 euro/litro (+6, compagnie 1,698, pompe bianche 1,672). Benzina servito a 1,789 euro/litro (+2, compagnie 1,832, pompe bianche 1,707), diesel servito a 1,829 euro/litro (+5, compagnie 1,876, pompe bianche 1,740). Gpl servito a 0,688 euro/litro (invariato, compagnie 0,698, pompe bianche 0,676), metano servito a 1,407 euro/kg (+1 millesimi, compagnie 1,423, pompe bianche 1,395), Gnl 1,210 euro/kg (+1, compagnie 1,212 euro/kg, pompe bianche 1,208 euro/kg). 

 

 

I prezzi sulle autostrade vedono la benzina self service 1,742 euro/litro (servito 2,008), gasolio self service 1,792 euro/litro (servito 2,056), Gpl 0,828 euro/litro, metano 1,492 euro/kg, Gnl 1,257 euro/kg.

