Meloni dai poliziotti, un post record: ecco il motivo del boom sui social

01 febbraio 2026

Lo Stato c'è. La premier Giorgia Meloni si è recata alle Molinette di Torino per fare visita a due dei poliziotti feriti negli assalti dei manifestanti pro Askatasuna. Uno dei due è Alessandro Calista, 29 anni, l'agente preso a martellate in un video che ha scosso e indignato l'opinione pubblica. "L'Italia giusta è al vostro fianco e vi sostiene. Sempre", ha scritto su X Meloni. E l'Italia li sostiene davvero, come dimostrano i numeri. Domenico Giordano di Arcadia ha rilevato infatti 100mila interazioni totali in un'ora solo su Instagram per il post di Giorgia Meloni. Una straordinaria risposta dei follower al carosello di foto con cui la premier ha raccontato la visita di questa mattina.

"Se questo rimane il trend di crescita nelle prossime ore, è assai probabile che il post a fine giornata possa raggiungere tranquillamente anche il milione di interazioni - spiega Giordano, analista e spin doctor - È significativo in questo contenuto non solo la velocità di reazione dei follower, ma anche altri due aspetti: il primo, è la scelta scenografica delle foto, quasi strategica, di riprendere la premier di spalle o con il viso quasi coperto per dare visibilità e centralità agli agenti. In secondo luogo, aggiungiamo anche la volontà di rendere concreta la solidarietà andando direttamente in ospedale e non fermandosi a pubblicare un contenuto generico".

In altre parole, Meloni ha centrato il messaggio, e il popolo dei social lo ha accolto con entusiasmo perché la maggior parte degli italiani ha capito qual è la parte giusta.