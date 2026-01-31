Torino, al corteo pro Aska vietate lattine, maschere e caschi. Ecco il piano della prefettura

Foto: Ansa

Tommaso Manni 31 gennaio 2026 a

a

a

Definito il percorso della manifestazione annunciata per domani a Torino per protestare contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. È stato programmato che, partendo dalle stazioni ferroviarie di Porta Susa e Porta Nuova, il corteo percorrà corso Vittorio Emanuele II verso il lungo Po, per ricongiungersi con il gruppo di manifestanti proveniente dalla sede universitaria di Palazzo Nuovo. Il corteo, proseguendo attraverso il quartiere Vanchiglia, si concluderà in zona Regio Parco, dove gli organizzatori hanno individuato il luogo di sosta dei pullman utilizzato dagli attivisti. Una decisione presa durante l'ultima riunione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto di Torino Donato Cafagna e con la partecipazione del questore e dei comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Queste le ultime indicazioni prese in seguito alle interlocuzioni avviate dalla Questura con i promotori della manifestazione .

"Considerato quanto avvenuto durante analoghe e recenti manifestazioni, quando diversi antagonisti travisati hanno lanciato, fra l'altro, bottiglie molotov, bombe carta e artifizi pirotecnici all'indirizzo degli operatori di polizia, il Prefetto, a tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica, ha adottato, per le zone della citta interessate dalla manifestazione, due provvedimenti contingibili e urgenti, in corso di notifica e pubblicazione - fa sapere la Prefettura - Con il primo si vieta la somministrazione da asporto e la detenzione di bevande in contenitori di vetro, alluminio o comunque atti all'offesa, invece, è stato disposto il divieto di detenere oggetti e materiali idonei all'occultamento del viso (caschi, maschere, mascherine), nonché fumogeni e materiale esplodente di qualunque natura, per prevenirne l'uso con finalità violente".