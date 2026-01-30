Cadore, bambino lasciato fuori dal bus e costretto sotto la neve. Sospeso l'autista

Foto: LaPresse

Un bambino di 11 anni è stato costretto a farsi a piedi, mentre nevicava e con temperature sottozero, gli oltre 6 chilometri di statale 51 Alemagna che separano San Vito di Cadore da Vodo di Cadore (Belluno), perché non aveva il corretto biglietto dell'autobus e l'autista l'ha costretto a scendere dal mezzo. Lo riporta il Gazzettino di Belluno che ha raccolto la testimonianza della madre e della nonna del bimbo, un avvocato di Padova, che ha sporto querela per abbandono di minore. Il bambino, verso le 16 di martedì 27 gennaio, era uscito dal rientro pomeridiano scolastico e, una volta salito sul bus, ha esibito il biglietto che aveva in tasca che, però, non corrispondeva a quello entrato in vigore da pochi giorni sulla linea 30 Calalzo-Cortina di Dolomiti Bus che, per il periodo olimpico, da chilometrico è passato a una tariffa fissa di 10 euro indipendentemente dalla distanza e che va comprato solo tramite app oppure con il bancomat. L'11enne non aveva possibilità di pagare il nuovo biglietto e l'autista gli ha rifiutato la corsa, costringendolo a farsela a piedi sul far della sera, lungo una strada pericolosa, mentre nevicava e si era già -3 gradi.

"In relazione all'episodio segnalato, Dolomiti Bus esprime anzitutto sollievo avendo appreso dalla famiglia del bambino che per lui non ci sono state serie conseguenze e sta bene. La corsa in questione è stata effettuata a seguito di regolare autorizzazione dall'azienda La Linea Spa alla quale Dolomiti Bus, titolare del contratto di servizio principale, ha immediatamente esteso la contestazione e chiesto chiarimenti. La società che ha effettuato il servizio ha comunicato di aver avviato degli approfondimenti e che il conducente interessato, suo dipendente, è stato prudenzialmente sospeso dal servizio". Così Dolomiti Bus, in un comunicato stampa, sulla vicenda del bambino fatto scendere dall'autista dal mezzo perché non aveva il corretto biglietto dell'autobus e costretto a percorrere a piedi mentre nevicava e con temperature sottozero, gli oltre 6 chilometri di statale 51 Alemagna che separano San Vito di Cadore da Vodo di Cadore. "Dolomiti Bus, costantemente impegnata a garantire i più elevati standard di sicurezza e tutela dei passeggeri, ha essa stessa attivato una commissione per il rigoroso accertamento dei fatti accaduti - continua la nota - I mezzi in servizio sono dotati di impianti di videosorveglianza e le relative registrazioni potranno essere utilizzate per l'accertamento dei fatti. Ulteriori elementi potranno essere forniti in ragione degli accertamenti in corso".