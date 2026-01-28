Mattino 5, la strana teoria di Sempio sulle donne: "Ne servono quattro per ogni uomo"

Sullo stesso argomento: Caccia al vero movente. Guerra di perizie sui pc di Alberto e Chiara

Valerio Castro 28 gennaio 2026

a

a

Indizi, prove, teorie, ipotesi di movente, elementi genetici e impronte digitali. La nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, il 13 agosto 2007 che vede in carcere con una condanna definitiva l'allora fidanzato Alberto Stasi, coinvolge vari aspetti investigativi e scientifici. Emergono tuttavia altri fattori, non centrali per l'attribuzione di responsabilità, ma che forniscono elementi ulteriori per cercare di capire la personalità delle persone coinvolte. Come l'intercettazione mandata in onda mercoledì 28 gennaio a Mattino 5, il programma condotto da Federica Panicucci su Canale 5. Andrea Sempio, indagato di omicidio in concorso con Stasi o altri, parla in auto di quella che immagina come una società ideale con al centro i rapporti tra uomo e donna.

Nel vocale mandato a un'amica, trasmesso per la prima volta da Quarto Grado, Sempio spiega che a suo modo di vedere "la nostra vita ideale sarebbe un tribù da 50, 60, fino a 150 individui, più femmine che maschi, perché per ogni maschio ci sarebbe una proporzione di 4 femmine, che vivono con i maschi che vanno a cacciare, mentre le femmine si occupano del campo, della polizia, di badare i bambini". Le donne della tribà sarebbero "aiutate dagli anziani, oppure si occupano anche di badare gli anziani quando gli anziani non sono più in grado di badare se stessi, mentre gli uomini sono fuori per quattro giorni a cacciare - è l'utopia di Sempio - Poi gli uomini tornano indietro, si magna, si sta a riposo qualche giorno, si tr***a allegramente e poi si esce di nuovo. Nessuno invecchia da solo, nessuno deve lavorare tutto il giorno, i compiti sono divisi".

Nella visione di Sempio tutto sembra girare intorno ai rapporti tra maschi e femmine. Nella sua società ideale gli uomini stanno fuori per qualche giorno e quando tornano hanno più partner a disposizione: "Hanno un ricambio di donne, quindi c'è sempre desiderio, c'è sempre voglia, non ci sono persone isteriche perché non si tr***a o perché il marito non ti guarda più". Per Sempio non è un'utopia: "Questo è un modello distante della tribù della Patagonia? No, è il modello con cui sono cresciute di sicuro le nostre bisnonne", afferma parlando con l'amica. Teorie che hanno fatto discutere animatamente dello studio della trasmissione.