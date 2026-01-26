Anguillara Sabazia, Claudio Carlomagno: "Pentito per quello che ho fatto"

Foto: Ansa

Claudio Carlomagno, reo confesso per il femminicidio della moglie Federica Torzullo, si dice pentito per quanto compiuto. L'uomo, informato del suicidio dei genitori, trovati impiccati sabato scorso nella loro casa ad Anguillara, vicino Roma, ha ricevuto in carcere la visita del suo difensore, l'avvocato Andrea Miroli. ''Si trova in una situazione di forte turbamento. E' provato, consapevole e chiede notizie del figlio'', spiega il penalista. Carlomagno, accusato di femminicidio e occultamento di cadavere, è detenuto nel carcere di Civitavecchia ed è tuttora sorvegliato a vista.

Carlomagno "guardato a vista". Il dramma del piccolo senza madre e senza nonni

Intanto la Procura di Civitavecchia ha disposto per martedì 27 gennaio l'esame autoptico sul cadavere dei genitori di Claudio Carlomagno, in carcere con l'accusa di aver ucciso sua moglie Federica Torzullo, nel Comune di Anguillara, in provincia di Roma. Le indagini sono delegate ai carabinieri.