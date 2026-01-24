Anguillara, trovati impiccati in casa i genitori di Claudio Carlomagno

Foto: Il Tempo

Pina Sereni 24 gennaio 2026 a

Sono stati trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso dell’omicidio della moglie Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Secondo quanto si apprende, i due sarebbero stati trovati morti in casa: dalle prime ipotesi potrebbe trattarsi di suicidio. La madre dell'uomo, Maria Messenio, si era dimessa dalla carica di assessore alla Sicurezza del comune di Anguillara. Sia la donna che Pasquale Carlomagno, sarebbero stati trovati impiccati.