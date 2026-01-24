Sondaggio sicurezza, gli immigrati irregolari sono un problema per tutti tranne che per il Pd

Foto: Ansa

Violenza giovanile, gli effetti di un decennio di immigrazione incontrollata, periferie pericolose, il fenomeno dei maranza... Il tema della sicurezza è al centro del dibattito pubblico con il 40 per cento degli italiani che chiede misure più severe contro furti, scippi e porto di armi. Il dato emerge dal sondaggio Ipsos pubblicato dal Corriere della sera. Nando Pagnoncelli spiega che "l’attenzione per questo problema tende a crescere". Dal giovane ucciso a La Spezia al femminicidio di Anguillara Sabazia. "La percezione di sicurezza personale tende a scendere: se 10 anni fa il 60% degli italiani si sentiva almeno in parte sicuro nella propria zona, oggi il dato scende al 52%. Con una netta frattura per condizione economica: chi ha una condizione agiata si sente decisamente più sicuro della media, mentre le condizioni basse e medio basse sono sensibilmente meno sicure", spiega il sondaggista.

Il 46% ritiene che le condizioni di sicurezza siano diminuite. Per quali motivi? "La situazione diffusa di insicurezza viene attribuita a tre fenomeni principali: in primo luogo al crescere dei comportamenti violenti nelle fasce giovanili (55%)", spiega Pagnoncelli. "Al secondo posto troviamo il tema dell’immigrazione irregolare e non controllata che contribuisce al crescere degli episodi di criminalità (44%), un dato che tende ad aumentare nell’elettorato di centrodestra (è al 67% tra gli elettori di FdI) e a contrarsi nell’opposizione (fino al minimo del 20% tra chi vota Pd). Al terzo posto, assai distanziata, c’è la percezione di una crescita delle sacche di marginalità e povertà che favoriscono fenomeni di devianza (27%)"..

Sul versante politico un dato fa riflettere: l'insicurezza è legata a un decennio di immigrazione incontrollata per gli elettori di tutti i partiti, tranne che per quelli del Pd... "Ma chi deve difendere i cittadini da questi rischi? Le risposte vedono allo stesso livello le responsabilità del governo (36%), che dovrebbe strutturare meglio l’operato delle forze dell’ordine, e della magistratura (36%), cui sarebbe richiesto di applicare al meglio le leggi per garantire la certezza della pena. Seguono, in termini di responsabilità, le forze dell’ordine (28%)" osserva il sondaggista. Tra le proposte del pacchetto sicurezza ritenute più utili c'è "l’inasprimento delle pene per furti e scippi (44% la valuta una proposta efficace), l’aumento dei divieti per il porto di armi bianche (41%) e il potenziamento delle strutture di trattenimento per cittadini stranieri senza regolare permesso di soggiorno ed espulsioni facilitate dopo il secondo ordine di allontanamento emesso del questore (39%)".