Papa: Leone XIV visiterà 5 parrocchie della diocesi di Roma, il 19 febbraio incontro con clero

Inizierà da Ostia Lido il giro di visite che Papa Leone XIV terrà nelle parrocchie della diocesi di Roma. Tra il 15 febbraio e il 15 marzo il Pontefice, per la prima volta dalla sua elezione avvenuta lo scorso 8 maggio, si recherà in cinque comunità, una per ciascuno dei settori pastorali. Un'iniziativa, quella del Pontefice, sulla scia dei suoi predecessori. Il primo appuntamento porterà Leone XIV nella parrocchia Santa Maria Regina Pacis a Ostia Lido (Sud), il 15 febbraio; la seconda parrocchia che il Pontefice visiterà è quella del Sacro Cuore di Gesù a Castro Pretorio (Centro), il 22 febbraio; terza visita pastorale all'Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo (Est), il 1° marzo. Prevost visiterà poi la parrocchia di Santa Maria della Presentazione (Ovest) l'8 marzo e infine si recherà nella parroccchia Sacro Cuore di Gesù a Ponte Mammolo (Nord), il 15 marzo. In mezzo anche l'incontro col clero romano che si terrà il 19 febbraio, il giorno dopo il Mercoledì delle Ceneri che segna l'inizio della Quaresima.

Quelle nelle parrocchie "saranno delle vere e proprie visite pastorali - dice il cardinale vicario Baldo Reina -, quindi Papa Leone XIV incontrerà gli organismi di partecipazione, gli animatori pastorali e alcune realtà giovanili. Il culmine della visita sarà la celebrazione eucaristica con tutta la comunità parrocchiale. Il Santo Padre inizia le visite alle parrocchie della sua diocesi, sulla scia dei suoi predecessori, e questo è motivo per tutti noi di grande gioia, e per approfondire con il nostro Vescovo i temi del piano pastorale". Soddisfazione, per la scelta del Papa di visitare la parrocchia dell'Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo, nel quartiere Quarticciolo, è stata espressa da Mauro Caliste, presidente del Municipio Roma V. "La presenza del Papa nel nostro territorio rappresenta un segnale di straordinaria attenzione verso una comunità spesso raccontata solo attraverso le sue difficoltà, ma che in realtà è ricca di energie, solidarietà e grandi opportunità di riscatto sociale" afferma Caliste per cui la visita di Prevost "è un incoraggiamento per tutti coloro che ogni giorno operano sul territorio con dedizione e senso di responsabilità. È anche un'occasione preziosa per ribadire che il Quarticciolo non è solo un'area da sostenere, ma una comunità viva, capace di futuro".