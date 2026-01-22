Teramo: deve scontare oltre 4 anni per un incendio, arrestato 34enne

Redazione 22 gennaio 2026 a

I carabinieri hanno tratto in arresto un extracomunitario di 34 anni, in esecuzione di ordinanza di carcerazione. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Teramo, ufficio esecuzioni penali, è stato eseguito perché l'uomo deve espiare la pena di 4 anni, 1 mese e 8 giorni di reclusione, a seguito di una condanna definitiva per i reati di rapina, estorsione e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. I fatti per i quali è intervenuta la condanna risalgono a novembre 2017 per un incendio notturno di un'autovettura, inizialmente apparso come episodio accidentale. Dalle verifiche dei militari dell'Arma sono emersi collegamenti tra la vittima e un gruppo di stranieri presenti sul territorio con una sequenza di pressioni intimidatorie e minacce anche gravi per ottenere denaro in relazione a un debito pregresso. La vicenda si sarebbe sviluppata attraverso ripetute minacce, fino a quando la vittima è stata costretta a presentarsi, in un luogo e a un orario stabiliti, nei pressi del lungomare, per consegnare una somma di denaro. I carabinieri, predisposto un servizio di osservazione e intervento, hanno monitorato l'incontro e, dopo l'avvenuta consegna, hanno bloccato i responsabili, impedendone la fuga. Nel corso delle perquisizioni è stato inoltre rinvenuto un oggetto atto ad offendere nell'autovettura utilizzata, circostanza che ha contribuito al quadro accusatorio poi definito in sede giudiziaria. Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale Castrogno di Teramo.