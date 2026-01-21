Anguillara, arriva la confessione di Carlomagno sul femminicidio di Federica Torzullo

Foto: Lapresse

Claudio Agostino Carlomagno, l'uomo accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo, la 41enne scomparsa lo scorso 8 gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, e ritrovata senza vita la scorsa domenica, secondo quanto si apprende ha fornito una confessione, ammettendo le proprie responsabilità, nel corso dell'udienza di convalida del fermo di fronte al Giudice per le indagini preliminari. All'uomo la Procura di Civitavecchia contesta anche il reato di occultamento di cadavere.

"Federica ci è stata strappata in maniera atroce, il dolore è immenso". Così all'Adnkronos l'uomo con il quale Federica Torzullo, uccisa a 41 anni dal marito ad Anguillara Sabazia. L'uomo preferisce restare anonimo "per tutelare i minori coinvolti e non strumentalizzare questa perdita, nel rispetto di Federica, delle nostre famiglie e dei nostri figli". "Sicuramente le deposizioni che abbiamo rilasciato ai carabinieri hanno dato agli investigatori una fotografia chiara di quella che è la situazione - aggiunge - e sono sicuro che in fase di processo tutte queste ombre saranno chiarite, questo lo dobbiamo ai famigliari e a Federica".