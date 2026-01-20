Caso Alfonso Signorini, l'allarme dei legali: "Bloccate la puntata di Corona"

Foto: Ansa

I legali di Alfonso Signorini - Daniela Missaglia e Domenico Aiello - hanno presentato un ricorso per provvedimento d'urgenza per chiedere "l'intervento urgente dell'Autorità Giudiziaria non solo al fine di rimuovere i contenuti già diffusi, ma anche per impedire ulteriore pubblicazione e diffusione da parte del signor Corona, a tutela dei diritti del ricorrente e della sua sfera privata". Lo rende noto lo stesso Fabrizio Corona sui social pubblicando alcuni stralci del documento in cui gli avvocati evidenziano che Corona "non solo ha continuato a pubblicare contenuti illeciti anche dopo l'avvio dell'indagine penale e il sequestro a suo carico" ma "ha espressamente annunciato che il 26 gennaio pubblicherà una puntata avente come protagonista il ricorrente (Alfonso Signorini, ndr) dall'impatto straordinario con contenuti di irreparabile gravità".

"La pubblicazione di ulteriori contenuti diffamatori - si legge ancora - comporterebbe un irreversibile aggravamento del danno subito dal dottor Signorini. Una volta resi pubblici, tali contenuti possono essere scaricati, condivisi e replicati da chiunque" rendendo qualsiasi tentativo di rimozione successiva "parziale, inefficace e impotente di fronte alla diffusione ormai incontrollabile. Quando il danno si sarà compiuto - rimarcano - non ci sarà più nulla da fare, con effetti devastanti sulla vita personale e professionale" del giornalista, "che è già stato costretto a sospendere ogni sua attività con effetti devastanti sulla sua integrità psicofisica". Corona commenta scrivendo: "Mi sa che gli avvocati di Signorini non hanno capito bene. Ci vediamo giovedì in udienza, non vedo l'ora. Preparatevi per la puntata di lunedì "Il prezzo del successo parte finale" perché quello che vedrete e ascolterete vi farà definitivamente capire il complesso e criminale sistema Signorini". E conclude: "Noi trattative non ne facciamo".