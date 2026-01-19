Prezzi benzina, movimenti al ribasso sui listini. Sale il costo del diesel

Foto: Lapresse

Sale il prezzo medio nazionale del gasolio, stabile quello della benzina. Movimenti al ribasso sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi, dopo lo scivolone delle quotazioni internazionali registrato giovedì. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina e di due quelli del gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 20mila impianti: benzina self service a 1,636 euro/litro (invariato, compagnie 1,638, pompe bianche 1,631), diesel self service a 1,669 euro/litro (+4 millesimi, compagnie 1,676, pompe bianche 1,655). Benzina servito a 1,779 euro/litro (+1, compagnie 1,818, pompe bianche 1,703), diesel servito a 1,810 euro/litro (+6, compagnie 1,854, pompe bianche 1,725). Gpl servito a 0,688 euro/litro (invariato, compagnie 0,699, pompe bianche 0,676), metano servito a 1,397 euro/kg (+2, compagnie 1,415, pompe bianche 1,384), Gnl 1,212 euro/kg (invariato, compagnie 1,211 euro/kg, pompe bianche 1,213 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,730 euro/litro (servito 1,997), gasolio self service 1,774 euro/litro (servito 2,040), Gpl 0,830 euro/litro, metano 1,486 euro/kg, Gnl 1,255 euro/kg.