Morto a Roma Angelo Gugel, storico aiutante di camera di tre papi. Il dolore del Cardinale Dziwisz

Si è spento la scorsa notte al Policlinico Agostino Gemelli, dov’era ricoverato da tempo, Angelo Gugel, storico aiutante di camera di tre papi. Al fianco di Giovanni Paolo I nel suo brevissimo pontificato, Gugel restò al servizio di Giovanni Paolo II per tutti i ventisette anni in cui il Papa polacco resse il timone della barca di Pietro per poi essere confermato nella carica, fino all’età della pensione, anche da Benedetto XVI. Gugel, 90 anni compiuti lo scorso aprile, era uno degli ultimi componenti della famiglia pontificia che fu al fianco di Papa Luciani, morto improvvisamente dopo solo 33 giorni di pontificato il 28 settembre 1978. Fu però con Karol Wojtyla che Gugel divenne uno dei più stretti collaboratori del Papa e fu proprio lui, il 13 maggio 1981, a soccorrere per primo il pontefice polacco trovandosi al suo fianco sulla “papamobile” in quei drammatici momenti.

Appresa la notizia, il Cardinale Stanislao Dziwisz, storico segretario particolare di Giovanni Paolo II, ha inviato un commovente messaggio alla famiglia Gugel e si è messo immediatamente in viaggio da Cracovia per partecipare ai funerali che si terranno domani, sabato 17 gennaio, alle ore 16 nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Porta Cavalleggeri. “Il caro Angelo - scrive l’Arcivescovo Emerito di Cracovia - ha dato l’esempio di un servitore saggio e fedele, con ponderatezza evangelica, dedizione, discrezione e disciplina”. Gugel, prosegue il Cardinale, “ha svolto il suo fedele servizio con senso di dovere e fedeltà alla Chiesa e ai Sommi Pontefici”. Secondo indiscrezioni ancora non confermate, a celebrare i funerali di Angelo Gugel dovrebbe essere il Segretario di Stato, Cardinale Pietro Parolin.