Ferragni: influencer assolta da truffa aggravata

Chiara Ferragni è stata assolta nel processo con rito abbreviato che la vede imputata a Milano per truffa aggravata in relazione alle operazioni commerciali 'Pandoro Balocco Pink Christmas' (Natale 2022) e 'Uova di Pasqua Chiara Ferragni - sosteniamo i Bambini delle Fate' (Pasqua 2021 e 2022)'. La sentenza - i pm Eugenio Fusco e Cristian Barilli avevano chiesto un anno e otto mesi - è stata pronunciata dal giudice Ilio Mannucci Pacini che ha dichiarato il ''non luogo a procedere per accettazione di remissione di querele''. In sintesi, venuta meno l'aggravante, la truffa è perseguibile solo su querela, assente visto che il Codacons l'ha ritirata, cade l'accusa.