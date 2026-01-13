Terremoto Romagna, due forti scosse a Faenza: gente in strada e tanta paura

Foto: Ingv/Ingv

Luigi Frasca 13 gennaio 2026

Doppia scossa di terremoto in Romagna: tanta paura e gente in strada, ma nessun danno segnalato. La doppia scossa di terremoto si è nitidamente sentita in tutta la regione costiera poco prima delle 9.30 di questa mattina. La prima scossa di terremoto di magnitudo 4.3, secondo quanto rilevato dall'Ingv, è stata registrata alle 09.27 a 7 chilometri a sud ovest da Russi, in provincia di Ravenna, a una profondità di 23 chilometri. La seconda scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è avvenuta alle 09.29 ad 8 chilometri ad est di Faenza, nel Ravennate, a una profondità di 22 chilometri. Gli epicentri distano tra loro pochi chilometri.

Dopo gli eventi sismici la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. Dalle prime verifiche effettuate, in seguito all'evento non risulterebbero danni a persone o cose. Grande la preoccupazione della popolazione, molte persone hanno scritto commenti sui social per avere notizie. Al momento, come detto, solo tanta paura.