Milano: quindicenne accoltellato dopo aver difeso amico da una rapina al Bicocca

Ha cercato di difendere un amico ed e' stato accoltellato. Due giovani di 15 anni sono stati avvicinati da un uomo che ha estratto un coltello e minacciato uno dei due, intimandogli di dargli il giubbotto. L'episodio e' andato in scena al Bicocca Village di Milano, intorno alle 17. Lo si legge sui media locali. A quel punto e' intervenuto in sua difesa l'amico, al quale sono stato inferte alcune coltellate al torace. La vittima e' stata portata in codice rosso all'ospedale di Niguarda. E' grave ma non in pericolo di vita. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri della compagnia Porta Monforte. L'aggressore e' fuggito dopo l'accoltellamento.