Capodanno da incubo a Napoli: perde tre dita per un petardo, dopo le cure torna in strada e si ferisce all'occhio

Foto: Lapresse

Angela Barbieri 01 gennaio 2026 a

a

a

Capodanno da incubo a Napoli per un 24enne di Roma, che si ferisce due volte in una notte. Il giovane, che è compreso nel bilancio dei 57 feriti del capoluogo campano, ha perso tre dita per l'esplosione di un petardo: giunto all'ospedale Pellegrini, è stato soccorso, medicato e dimesso. Poche ore dopo, però, i medici del Pellegrini lo hanno nuovamente medicato: tornato in strada, avrebbe acceso un altro fuoco pirotecnico che lo ha ferito al volto e a un occhio.

Il bilancio di Capodanno a Napoli: quanti sono i feriti (e quanti per colpi d'arma da fuoco)

Un’altra storia di Capodanno è quella di un bambino di 9 anni rimasto lievemente ferito alla mano destra, colpito di striscio da un proiettile vagante. È accaduto stanotte ad Aversa, in provincia di Caserta. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, che hanno avviato le indagini repertando, nelle immediate vicinanze del luogo del ferimento, un'ogiva esplosa. Il minore, dopo le cure del caso, è stato dimesso dall'ospedale della città normanna.

Capodanno, il bilancio degli interventi dei vigili del fuoco in tutta Italia

Infine cena di Capodanno turbolenta a Giugliano, nel Napoletano. Intorno alle 2.30, i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano e della stazione di Varcaturo sono intervenuti in un ristorante in via Madonna del Pantano. Nel corso del cenone è scoppiata una rissa tra due gruppi di clienti, continuata anche all'esterno del locale. Uno dei contendenti, durante la lite, ha estratto una pistola e sparato contro un uomo di 54 anni colpendolo all'addome e alla coscia. La vittima, già nota alle forze dell'ordine, è stata portata all'ospedale di Pozzuoli, e non è in pericolo di vita. Indagini in corso per ricostruire dinamica e identificare chi ha partecipato alla zuffa.