Hannoun domani dal gip. Gli avvocati: "Ha sempre operato con associazioni tracciabili"

"Lucido e preciso nel ricostruire tutti i passaggi dei finanziamenti". Così gli avvocati Emanuele Tambuscio e Fabio Sommovigo dopo l'incontro, durato due ore, con il proprio assistito Mohammad Hannoun, l'architetto giordano arrestato pcon l'accusa di finanziare Hamas. Il colloquio si è svolto nel carcere genovese di Marassi, dove Hannoun si trova da due giorni. "Ha sempre operato in maniera tracciabile e sempre con associazioni registrate, molte delle quali anche in Israele", hanno spiegato i legali. Domani Hannoun fornirà al gip una dichiarazione spontanea, "ma su nostro consiglio non si sottoporrà a interrogatorio anche perché ancora non abbiamo ricevuto tutti gli atti depositati" hanno specificato Tambuscio e Sommovigo.