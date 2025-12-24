Vigilia e Natale con il maltempo, scatta l'allerta meteo: le regioni a rischio

Foto: Ansa

Pioggia, neve anche a bassa quota, vento e freddo sull'Italia con il ciclone di Natale. Oggi, mercoledì 24 dicembre, il maltempo domina la giornata della vigilia con allerta meteo arancione in Emilia Romagna e gialla in altre 9 regioni secondo l'ultimo bollettino emesso dalla Protezione civile.

Un Natale all'insegna del maltempo con allerta meteo in varie regioni. Nelle prossime ore, complici correnti freddi provenienti da Nord, la neve sarà protagonista anche a quote relativamente basse. Si presenterà in collina in Piemonte e Emilia Romagna, mentre sarà a quote superiori in Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. L'ondata di maltempo sarà caratterizzata da pioggia abbondante che cadrà in particolare sulle regioni settentrionali e su quelle del Centro.

Allerta arancione in Emilia Romagna

Riflettori puntati soprattutto sull'Emilia Romagna, in cui scatta l'allerta arancione. Il rischio idraulico (alluvioni e allagamenti) riguarda soprattutto la costa romagnola, la costa ferrarese, la collina emiliana centrale, la pianura bolognese, la bassa collina e pianura romagnola, la montagna bolognese, la collina bolognese, l'alta collina romagnola, la montagna romagnola e la pianura ferrarese.

Allerta meteo gialla, le regioni a rischio

In settori dell'Emilia Romagna (pianura modenese, montagna emiliana centrale, pianura reggiana di Po e pianura reggiana) l'allerta è gialla per rischio idraulico così come in Calabria (versante Tirrenico Centro-settentrionale e versante Tirrenico settentrionale). E' allerta gialla per rischio temporali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise e Umbria. Il rischio idrogeologico riguarda sempre Abruzzo, Calabria, Molise e Campania, Emilia Romagna (montagna emiliana centrale), Lazio, Marche e Toscana.