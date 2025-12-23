Mattia Missiroli, si dimette il sindaco dem di Cervia accusato di maltrattamenti alla moglie

Foto: Ansa

Un caso scuote il Pd romagnolo. Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, ha annunciato le proprie dimissioni dalla carica dopo le accuse di maltrattamenti nei confronti della moglie. La decisione è stata comunicata con una lunga lettera che ha anticipato la seduta del Consiglio comunale convocata per oggi alle 18. Alla base della scelta, spiega Missiroli, l'impossibilità di affrontare "una situazione così complessa con la necessaria lucidità" e di garantire "la serenità che l'istituzione comunale merita", a fronte di una forte esposizione mediatica che negli ultimi giorni ha coinvolto anche la sua famiglia e, in particolare, i figli. Il primo cittadino denuncia giudizi pubblici formulati prima degli accertamenti giudiziari e ribadisce di non aver ricevuto comunicazioni formali né di aver potuto visionare atti dell'indagine.

"Condanno ogni forma di violenza, in particolare quella contro le donne", afferma Missiroli, ribadendo al contempo "la totale estraneità a qualsiasi episodio di maltrattamenti o violenza". Missiroli, un tempo calciatore e concorrente del realiy show calcistico Campioni, è accusato di violenze e maltrattamenti contro la moglie da cui si sta separando.

Nei giorni scorsi la procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere per il primo cittadino, misura però respinta dal gip. Secondo il giudice infatti, i fatti contestati sarebbero episodici e il sindaco inoltre avrebbe già lasciato la casa. L'inchiesta è scattata dopo che la donna è andata al pronto soccorso di Ravenna, lo scorso 5 dicembre, raccontando di essere stata spinta a terra dal marito e attivando così il 'codice rosso'.