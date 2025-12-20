"C'è una tifoseria ormai schierata che ce l'ha con me”: Andrea Sempio sbotta in diretta

Foto: La Presse

Salvatore Martelli 20 dicembre 2025 a

"C'è una tifoseria ormai schierata che ce l'ha con me”: Andrea Sempio, esasperato, commenta gli ultimi sviluppi della inchiesta sul delitto di Garlasco. Intervistato da Quarto Grado su Rete 4, l’indagato per concorso nell’omicidio di Chiara Poggi si sfoga ai microfoni dei giornalisti Mediaset: “C'è una tifoseria ormai schierata che ce l'ha con me. Parlo proprio di pubblico, parlo di persone non parlo di inquirenti o che. C'è proprio una parte che ormai è schierata come in una partita di calcio: ce l'hanno con me e via".

A più di diciotto anni dell’omicidio, Sempio è finito di nuovo alla ribalta per le nuove prove al vaglio della procura e sull’ipotesi che possa avere partecipato all’omicidio della giovane di Garlasco. Da quando il suo nome è apparso nuovamente sul registro degli indagati, l’uomo è diventato bersaglio di aspre critiche da parte degli utenti social e non solo.

"Quella è stata una cosa che a un certo punto mi ha dato fastidio, perché posso capire i dubbi, posso capire che la narrazione che ci può essere sui media, magari, ha convinto alcune persone – ha dichiarato – Però, lì ho proprio visto persone dispiaciute che ci fosse magari qualcosa a mio favore e quella è la cosa che un pochino mi ha dato fastidio. Il resto, insulti o che, possono sparare tutto quello che vogliono, non mi tocca”.

Sul prossimo Natale però non ha dubbi – forse rinfrancato dagli esiti dell’incidente probatorio – Sempio lo passerà “Il più possibile sereno, ma comunque con quella nuvola all'orizzonte che sta sempre lì e che non puoi mandare via – anche se, ammette – Non è un bel periodo, ovviamente ci sono forze che ce la stanno mettendo tutta per abbattermi. Io credo che, come ho già detto, se non verrà fuori un appiglio forte tecnico allora bisognerà creare il 'mostro'".