David Rossi, l'omicidio verrà simulato con figuranti per capire la dinamica

Foto: Ansa

Pina Sereni 19 dicembre 2025

Simulare quanto accaduto la sera del 6 marzo 2013 - quando l'ex capo della Comunicazione di Mps David Rossi

precipitò dal palazzo dell'istituto di credito attraverso una nuova perizia che utilizzerà la finestra, già ricostruita sulla base dell'originale di Rocca Salimbeni e utilizzata per i precedenti accertamenti, e stavolta con il contributo di persone in carne ed ossa. Non più un manichino quindi, ma un uomo, scelto sulla base di fattezze simili a quelle dell'ex manager. La Commissione parlamentare d'nchiesta sulla morte di David Rossi, presieduta dal deputato di Fratelli d'Italia Gianluca Vinci, ha incaricato ai propri consulenti nuove verifiche dopo i risultati della relazione tecnica del Ris sulla caduta e sulle prove di tenuta del cinturino dell'orologio che portava al polso, arrivata alla conclusione che Rossi era appeso al balcone e qualcuno lo teneva per il polso prefigurando così, per la prima volta, l'ipotesi dell'omicidio.



"Abbiamo ringraziato i nostri consulenti - il tenente colonnello del Ris Adolfo Gregori e il medico legale Robbi Manghi - per quanto fatto finora e abbiamo dato loro un nuovo mandato per verificare le possibili modalità di uscita dalla finestra da parte di Rossi - spiega Vinci alla luce di quanto deciso nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza che si è svolta ieri - ad esempio se era svenuto, cosciente o parzialmente stordito e se, oltre a lui, ci fossero una o più persone". Sarà usata la finestra identica all'originale e stavolta la ricostruzione non avverrà con un manichino ma con una persona in carne e ossa della stessa altezza e dello stessovpeso di Rossi. "La nuova perizia verrà fatta con la finestra ricostruita e con persone reali e a nostro avviso si potrà scoprire molto", sottolinea il presidente.



"Abbiamo anche dato mandato ai consulenti - conclude - di svolgere ulteriori approfondimenti per risalire alla natura delle lesioni, che non sono compatibili con la caduta al suolo, per capire se siano legate a una colluttazione, a una fase di uscita forzata dalla tinestra o ad altro ancora". L'attività riprenderà a gennaio con un'audizione nell'ambito del filone di indagine legato alle sponsorizzazioni. Per martedì 13 gennaio, alle 11, è programmata l'audizione di Flavio Tranquillo, che ha scritto un libro sull'ascesa e sulla caduta della Mens Sana, squadra di basket di Siena. L'ufficio di presidenza ha poi autorizzato a chiedere alla procura e al Tribunale di Roma se, nell'ambito del caso legato a Giandavide De Pau - accusato dell'omicidio di tre donne uccise il 17 novembre del 2022 nel quartiere Prati, abbiano "inviato per competenza informative a Siena".