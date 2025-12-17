Il Papa sente Hergog: "Ferma condanna all'antisemitismo"

Redazione 17 dicembre 2025 a

a

a

Nel pomeriggio di oggi, Papa Leone XIV ha ricevuto una telefonata da parte di Isaac Herzog, presidente dello Stato d'Israele, in occasione delle imminenti festivita' natalizie e della festa ebraica di Hanukkah. Durante il colloquio, alla luce del recente attentato terroristico a Sydney, il Pontefice "ha ribadito la ferma condanna della Chiesa Cattolica verso ogni forma di antisemitismo, che in tutto il mondo continua a seminare paura nelle comunita' ebraiche e nell'intera societa'". Inoltre, il Papa "ha rinnovato il Suo appello affinche' si perseveri nei processi di pace in corso nella regione, soffermandosi anche sull'urgenza di intensificare e proseguire gli sforzi in materia di aiuti umanitari".