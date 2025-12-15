L'appello della Cei: "Occorre chiarire fraintendimenti con comunità ebraiche in Italia"

Foto: La Presse

"Negli ultimi tempi si sono vissuti momenti di tensione a causa di discorsi o iniziative non in sintonia con l'interlocutore o contenenti affermazioni ambigue. Non sono mancate, purtroppo, prese di posizione che hanno fomentato rigurgiti di antisemitismo". E' quanto si sottolinea nel messaggio della Commissione episcopale per l'Ecumenismo e il Dialogo della Cei, per la 37esima Giornata per l'approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei (17 gennaio 2026), dal titolo: "Uniti nella stessa benedizione. 'In te si diranno benedette tutte le famiglie della terra' (Gen 12,3)". "Desideriamo, pertanto, esprimere una posizione comune e condivisa della Chiesa cattolica italiana in merito al rapporto con le comunita' ebraiche che sono in Italia. L'intento e' quello di riaffermare 'il vincolo' ricordato da Nostra Aetate, chiarire i fraintendimenti, stimolare il confronto nel territorio fra le comunita' cristiane e quelle ebraiche e porre alcuni punti fermi del rapporto ebraico-cristiano", si precisa.