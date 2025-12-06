Italiani bollenti sotto le lenzuola: rapporti, pratiche, giochi... I dati del Censis

Foto: Unsplash

Valerio Castro 06 dicembre 2025

Quasi due terzi degli italiani tra i 18 e i 60 anni (il 62,5%) hanno una vita sessuale intensa, contrassegnata da un ritmo almeno settimanale. E' quanto emerge dal 59esimo Rapporto Censis 2025. I "performanti" fanno sesso ogni giorno (sono il 5,3% del totale), gli "attivi" hanno rapporti due o tre volte alla settimana (29,9%), i "regolari" una volta alla settimana (27,3%), i "saltuari" con una cadenza tra il mensile e il quadrimestrale (21,9%), gli "occasionali" una volta ogni cinque o sei mesi (7,1%) e gli "astinenti" (chi non lo fa mai) sono l'8,5%. Tra i giovani con meno di 35 anni la percentuale è ancora più alta: il 72,4% (tra loro solo il 6,4% non fa mai sesso).

Quali sono le pratiche più diffuse? Il 78,8% pratica con regolarità i preliminari, il 74,2% fa sesso orale, il 58,2% la masturbazione reciproca, il 32,6% il "lato B", il 30,2% il sexting (lo scambio di messaggi espliciti e foto personali), il 26,4% utilizza sex toys durante il rapporto, il 26,0% guarda video a luci rosse in coppia, il 22,1% utilizza cibi o bevande nei giochi erotici, il 17,6% fantastica apertamente con il partner su altri amanti, il 14,3% si riprende con lo smartphone durante i rapporti. Una quota minoritaria (il 14,0%) si dedica a pratiche non convenzionali (feticismo, bondage, sadomasochismo), il 7,7% fa sesso con più partner contemporaneamente e in gruppo.